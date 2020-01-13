Новые рендеры Apple iPhone SE 2

В социальных сетях и форумах, выложили новые рендеры преемника Apple iPhone SE, а именно iPhone SE 2.

Судя рендерам новый iPhone SE 2 внешне будет похож на Apple iPhone 8, так как рамки вокруг экрана толстые и внизу расположена круглая кнопка Home.

Новинка получит новый 4.7 дюймовый дисплей, также задняя поверхность у iPhone SE 2 будет матовое, как у iPhone 11. Скорее всего, iPhone SE 2 будет поддерживать беспроводную зарядку.

На задней стороне судя изображению, расположена одна камера со вспышкой. Ещё Apple iPhone SE 2 приписывают новый процессор A13 Bionic, как у iPhone 11, 3 ГБ ОЗУ и ценник в районе 400 долларов.