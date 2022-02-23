Новые рендеры грядущего смартфона Motorola Moto G22

На прошлой неделе появились первые подробности о грядущем Moto G22 под кодовым названием Hawaii+, а сегодня информатор предоставил более подробную информацию. Рендеры прошлой недели продемонстрировали OLED-версию G22, а на этой неделе показана ЖК-модель.

Передняя панель выглядит идентично с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и вырезом по центру. Задняя часть оснащена слегка измененной тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокой камеры и двух 2-мегапиксельных модулей для макросъемки и данных о глубине. Moto G22 будет использовать еще не анонсированный чипсет MediaTek G37, который должен состоять из четырех ядер ARM 53 с тактовой частотой 2,3 ГГц, а также четырех ядер ARM 53 с тактовой частотой 1,8 ГГц и неизвестного графического процессора с тактовой частотой 680 МГц. Базовые версии телефона будут предлагать 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Он будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. На данный момент нет ни слова о ценах и доступности.