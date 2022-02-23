Новые рендеры грядущего смартфона Motorola Moto G22

На прошлой неделе появились первые подробности о грядущем Moto G22 под кодовым названием Hawaii+, а сегодня информатор предоставил более подробную информацию. Рендеры прошлой недели продемонстрировали OLED-версию G22, а на этой неделе показана ЖК-модель.

Передняя панель выглядит идентично с 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и вырезом по центру. Задняя часть оснащена слегка измененной тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокой камеры и двух 2-мегапиксельных модулей для макросъемки и данных о глубине. Moto G22 будет использовать еще не анонсированный чипсет MediaTek G37, который должен состоять из четырех ядер ARM 53 с тактовой частотой 2,3 ГГц, а также четырех ядер ARM 53 с тактовой частотой 1,8 ГГц и неизвестного графического процессора с тактовой частотой 680 МГц. Базовые версии телефона будут предлагать 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Он будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания. На данный момент нет ни слова о ценах и доступности.
Комментарии и отзывы Motorola Moto G22
Серия Xiaomi 12 побила предыдущий рекорд продаж компании…
Серия Xiaomi 12 побила предыдущий рекорд продаж компанииМы уже писали о том, что смартфоны серии Xiaomi 12 принесли производителю около 300 миллионов долларов за…
Mi 12 и Mi 12 Pro на подходе: чего ждать от флагманских смар…
Mi 12 и Mi 12 Pro на подходе: чего ждать от флагманских смарXiaomi постепенно выходит из образа бренда-бюджетника. В ближайших планах — анонс флагманской серии Mi…
Дисплеи Apple iPhone 15 Pro будут поставляться компанией BOE…
Дисплеи Apple iPhone 15 Pro будут поставляться компанией BOEСогласно отчету, китайский производитель дисплеев BOE будет производить и поставлять панели OLED LTPO ком…
ColorOS 12 приходит на OnePlus 8T…
ColorOS 12 приходит на OnePlus 8TКомпания OnePlus объявила о наборе бета-тестеров оболочки ColorOS 12 на базе операционной системы Android…
Samsung Galaxy S22 будет стоить столько же, сколько его пред…
Samsung Galaxy S22 будет стоить столько же, сколько его предХодят слухи, что обычная версия Galaxy S22 будет стоить от 800 долларов, по той же цене, что и Galaxy S21…
Продажи флагманов Huawei серии P превысили 100 миллионов…
Продажи флагманов Huawei серии P превысили 100 миллионовНедавно старший менеджер по продукции Huawei, Ван Юнган отвечающий за разработку флагманской линейки смар…
Tecno Camon 18 запущен в Индии с 48-мегапиксельной фронтальн…
Tecno Camon 18 запущен в Индии с 48-мегапиксельной фронтальнTecno представила новый бюджетный телефон в Индии под названием Tecno Camon 18 с 48-мегапиксельной селфи-…
Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмарке…
Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G21, о…
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?Обзор OnePlus 9 Pro 12/256GB. Лучший флагманский смартфон 2021 года?
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor