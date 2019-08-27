Новые серии компьютерных вентиляторов Shadow Wings 2, от be quiet!

be quiet!, представляет Shadow Wings 2 White - белую версию серии бесшумных вентиляторов, которая впервые была выпущена в январе 2019 года. Ее потрясающий внешний вид делает Shadow Wings 2 White идеально подходящим для цветовых сборок, сохраняя при этом работающую компьютерную систему тихой и прохладной. С новой литой белой версией серия Shadow Wings 2 стала первым серийным вентилятором от be quiet! предлагается в двух разных цветах.

Shadow Wings 2 White предлагает вентилятор с медленным вращением и высокой степенью оптимизации, а также самый бесшумный вентилятор в серии be quiet!. Он опирается на множество функций, позволяющих поддерживать уровень шума не выше 15,9 дБ (А) на максимальной скорости.

Оптимизированные для воздушного потока лопасти вентилятора обеспечивают надежное охлаждение и бесшумную работу. Кроме того, антивибрационная крепежная система и прорезиненная рама вентилятора гарантируют, что вибрации изолированы и не передаются на раму корпуса. Shadow Wings 2 White поставляется в размерах 120 мм и 140 мм. Максимальная скорость вращения для моделей 120 мм составляет 1100 об / мин, а для версии 140 мм - 900 об / мин.

Высококачественная винтовая опора be be! гарантирует срок службы до 80000 часов. Штифты делают процесс установки максимально простым. Вентиляторы поставляются с 3-контактным разъемом или 4-контактным ШИМ-разъемом для автоматического управления скоростью через материнскую плату.