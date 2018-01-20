Новые смартфоны Alcatel 1X, 3V и 5

2018-01-20, Автор - Мария Шмелева; [98]
Компания Alcatel , выпустит смартфон в первой половине 2018 года, хорошего качества с отличной характеристикой. Средний Alcatel 3V получил двойную тыльную камеру, а старший Alcatel 5 – двойную фронтальную со вспышкой.В самом доступном аппарате Alcatel 1X, по словам производителя, использованы материалы «премиального» уровня. Гаджет способен распознавать пользователя по лицу.В числе новинок модели Alcatel 1X, 3V и 5, выполненные в трендовом безрамочном и полноэкранном дизайне, наделенные сканером пальцевых отпечатков и отличающиеся при этом невысокой ценой.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблокаОбзор Rapoo E9270P. Лучшая беспроводная клавиатура для моноблока
Обзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор MARVO Ice Dragon VAR-156. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MPОбзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MP
Обзор SVEN PS-420. Лучшая беспроводная колонка до 2500 рублейОбзор SVEN PS-420. Лучшая беспроводная колонка до 2500 рублей
Обзор Jinga Touch 4G. Лучший смартфон до 7000 рублейОбзор Jinga Touch 4G. Лучший смартфон до 7000 рублей
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
Обзор Psebay. Красивые гонки...
Обзор Psebay. Красивые гонкиВ большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor