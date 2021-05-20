Новые смартфоны Redmi Note 10 покажут 26 мая

Компания Xiaomi объявила о том, что новые смартфоны Redmi Note 10 будут представлены 26 мая. Предполагается, что нас ждет повторение прошлого года. В 2020 году Xiaomi выпустила глобальные Redmi Note 9 и китайские Redmi Note 9, которые отличались более мощными платформами и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Напомним, что в России продается Redmi Note 10, который оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 6,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10
Представлена материнская плата ASUS ProA...
ASUS ProArt B550-Creator - это первая материнская плата AM4 со встроенным Thunderbolt 4. ...
Samsung Galaxy M42 5G презентуют 28 апре...
Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy M42 5G будет представлен 28 апреля 2021 года на индийско...
4 мая Realme представить смартфон Realme...
Генеральный директор Realme India Мадхав Шет подтвердил, что 4 мая Realme проведет крупнейшее мероприятие...
Nubia Red Magic 6 Pro показали на фото...
Китайское сертификационное ведомство TENAA поделилось живыми фото геймерских смартфонов Nubia Red Magic 6...
Samsung Galaxy XCover 5 показали на перв...
Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс опубликовал первое изображение защищенного смартфона...
Смартфоны LG, которые получат обновления...
Компания LG официально объявила о закрытии своего бизнеса мобильных телефонов. Также компания подтвердила...
Новый вариант Samsung Galaxy S20 FE с 4G...
У компании Samsung появился новый смартфон Galaxy S20 FE. В прошлом году компания Samsung анонсировала см...
Samsung Galaxy Z Flip3 показали на ренде...
В сети появились качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, который еще не был ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor