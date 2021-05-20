Новые смартфоны Redmi Note 10 покажут 26 мая

Компания Xiaomi объявила о том, что новые смартфоны Redmi Note 10 будут представлены 26 мая. Предполагается, что нас ждет повторение прошлого года. В 2020 году Xiaomi выпустила глобальные Redmi Note 9 и китайские Redmi Note 9, которые отличались более мощными платформами и поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Напомним, что в России продается Redmi Note 10, который оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 6,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.