Новые смартфоны TCL X20 SE и TCL 20A 5G

TCL X20 SE и TCL 20A 5G сегодня были запущены в США. Оба телефона имеют тройные задние камеры и поддерживают быструю зарядку мощностью 18 Вт. Существует также специально разработанный пользовательский интерфейс TCL поверх Android. Что касается отличия, TCL X20 SE, как сообщается, питается от восьмиъядерного процессора MediaTek Helio P22 SoC, тогда как TCL 20A 5G поддерживает Qualcomm Snapdragon 480. Последний также имеет высокоскоростное соединение 5G.

Цена TCL X20 SE была установлена ​​на уровне 120 долларов за вариант с 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ хранилища, однако цены и доступность на TCL 20A 5G еще не объявлены. TCL также пока не объявила никаких официальных подробностей о TCL X20 SE и TCL 20A 5G.
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