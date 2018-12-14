Новые технические подробности Huawei Nova 4

До официального объявления Huawei Nova 4 осталось всего четыре дня, а официальные пресс-релизы уже просочились в сеть. Согласно просочившемуся техническому описанию, Huawei готовит два варианта Nova 4. Внутри Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Разница между моделями - это основная камера. На младшей модели Huawei установлен 20-мегапиксельный сенсор, но на более дорогой версии потребители получают доступ к новой 48-мегапиксельной камере Sony.

Новинки имеют одинаковый дизайн передней панели. Тонкие рамки сопровождаются небольшим подбородком. Устройства имеют небольшое отверстие в дисплее, в котором находится 25-мегапиксельная селфи-камера. Расцветки корпуса включают базовую черную модель наряду с красными, синими и бело-розовыми градиентами. Huawei Nova 4 будет объявлен в следующий понедельник, 17 декабря.