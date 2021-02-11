Новые утечки Motorola Moto E7 Power

Ранее в сети просочились почти все характеристики грядущего смартфона Motorola Moto E7 Power. Теперь просочились и официальные высококачественные пресс-рендеры этого смартфона.

Судя по официальным рендерам, новинка получит два цвета: Digital Blue и Oxy Red.

Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio P22 в паре с 2 ГБ / 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ / 64 ГБ внутренней памяти. На задней панели будет размещена вертикально выровненная двойная камера 13 Мп (ширина) + 2 Мп (макро), а фронтальная 5-мегапиксельная селфи-камера будет расположена в выемке дисплея.

На задней панели есть датчик отпечатков пальцев со встроенным логотипом Motorola Batwing, а также специальная клавиша Google Assistant. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.