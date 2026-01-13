Новые видеокарты AMD выйдут только в 2028 году

По слухам, игровая линейка видеокарт AMD следующего поколения на архитектуре RDNA 5 выйдет уже после запуска серии RTX 60 от NVIDIA.Соответственно, до появления видеокарт нового поколения для гейминга придётся ждать ещё довольно долго. Возможны лишь незначительные обновления существующих решений, но с учётом текущего кризиса на рынке памяти даже они выглядят маловероятными. По информации инсайдера Kepler_L2, AMD планирует представить свои новые видеокарты не очень скоро, так как в этом просто нет никакого смысла.

Ранее сообщалось, что видеокарты AMD следующего поколения на базе RDNA 5 будут производиться по техпроцессу TSMC N3P и появятся примерно в середине 2027 года. Затем появилась информация о следующей линейке NVIDIA RTX 60 с кодовым названием Rubin, запуск которой ожидается во второй половине 2027 года, скорее всего ближе к концу года. Согласно данным Kepler_L2, AMD выпустит свои графические процессоры уже после выхода серии RTX 60, то есть лишь в начале 2028 года. Причина такого решения, как утверждается, кроется в маржинальности NVIDIA. Даже если AMD попытается сыграть на агрессивном ценообразовании и выйдет первой, NVIDIA может позволить себе снизить цены и компенсировать это. В таком сценарии NVIDIA способна выпустить свои видеокарты по сопоставимой цене или даже дешевле в массовом и высоком сегментах, одновременно забрав себе флагманский статус, как это происходит ещё со времён GTX 980 Ti. И AMD хочет тенденцию изменить.
OpenAI купит сотни тысяч видеокарт NVIDIA…
Компания OpenAI заключила соглашение с Amazon Web Services на сумму 38 миллиардов долларов, которое обесп…
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 5000 Blackwell…
Сегодня компания NVIDIA официально объявила о начале продаж новой профессиональной видеокарты RTX PRO 500…
RX 9070 XT вновь обошла RTX 50 по продажам…
На прошлой неделе RX 9070 XT уже обгоняла почти весь модельный ряд RTX 50 по объёму продаж, но теперь даж…
Рынок видеокарт вырос на 2,5%…
Свежий отчёт Jon Peddie Research по итогам третьего квартала 2025 года показывает, что мировой рынок GPU …
NVIDIA вернула поддержку PhysX в RTX 50…
NVIDIA выпустила первые видеокарты серии RTX 50 в этом году без поддержки PhysX — технологии аппаратного …
У ритейлеров заканчиваются запасы видеокарт NVIDIA…
Сообщается, что поставки видеокарт становятся всё более ограниченными, и некоторые ритейлеры уже жалуются…
Геймер купил ПК от Corsair, но цена возросла на 800 долларов…
Похоже, что производители ПК больше не стесняются резко повышать цены на свою продукцию, и Corsair стала …
NVIDIA переходит на новый тип памяти для ИИ…
Похоже, NVIDIA готовит радикальные изменения в цепочке поставок памяти для ИИ-инфраструктуры — компания с…
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor