Новые видеокарты AMD выйдут только в 2028 году

Ранее сообщалось, что видеокарты AMD следующего поколения на базе RDNA 5 будут производиться по техпроцессу TSMC N3P и появятся примерно в середине 2027 года. Затем появилась информация о следующей линейке NVIDIA RTX 60 с кодовым названием Rubin, запуск которой ожидается во второй половине 2027 года, скорее всего ближе к концу года. Согласно данным Kepler_L2, AMD выпустит свои графические процессоры уже после выхода серии RTX 60, то есть лишь в начале 2028 года. Причина такого решения, как утверждается, кроется в маржинальности NVIDIA. Даже если AMD попытается сыграть на агрессивном ценообразовании и выйдет первой, NVIDIA может позволить себе снизить цены и компенсировать это. В таком сценарии NVIDIA способна выпустить свои видеокарты по сопоставимой цене или даже дешевле в массовом и высоком сегментах, одновременно забрав себе флагманский статус, как это происходит ещё со времён GTX 980 Ti. И AMD хочет тенденцию изменить.