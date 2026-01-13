Новые видеокарты AMD выйдут только в 2028 году

По слухам, игровая линейка видеокарт AMD следующего поколения на архитектуре RDNA 5 выйдет уже после запуска серии RTX 60 от NVIDIA.Соответственно, до появления видеокарт нового поколения для гейминга придётся ждать ещё довольно долго. Возможны лишь незначительные обновления существующих решений, но с учётом текущего кризиса на рынке памяти даже они выглядят маловероятными. По информации инсайдера Kepler_L2, AMD планирует представить свои новые видеокарты не очень скоро, так как в этом просто нет никакого смысла.

Ранее сообщалось, что видеокарты AMD следующего поколения на базе RDNA 5 будут производиться по техпроцессу TSMC N3P и появятся примерно в середине 2027 года. Затем появилась информация о следующей линейке NVIDIA RTX 60 с кодовым названием Rubin, запуск которой ожидается во второй половине 2027 года, скорее всего ближе к концу года. Согласно данным Kepler_L2, AMD выпустит свои графические процессоры уже после выхода серии RTX 60, то есть лишь в начале 2028 года. Причина такого решения, как утверждается, кроется в маржинальности NVIDIA. Даже если AMD попытается сыграть на агрессивном ценообразовании и выйдет первой, NVIDIA может позволить себе снизить цены и компенсировать это. В таком сценарии NVIDIA способна выпустить свои видеокарты по сопоставимой цене или даже дешевле в массовом и высоком сегментах, одновременно забрав себе флагманский статус, как это происходит ещё со времён GTX 980 Ti. И AMD хочет тенденцию изменить.