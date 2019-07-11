Новые зарядные устройства

Обе новинки выполнены в корпусах из белого пластика, при этом RM-4124 имеет световой индикатор, загорающийся при включении, а RM-4221 оснащено подсветкой разъёмов для удобства подключения в темном салоне автомобиля.Модель RM-4124 оснащена одним выходным портом USB Type-A, сила тока составляет 2,4 А. Зарядное устройство RM-4221 получило два аналогичных разъёма, суммарно выдающих до 2,1 А.Оба устройства подходят для зарядки смартфонов, планшетов, видеорегистраторов и других гаджетов. Возможность установки в автомобильный прикуриватель с напряжением 12 и 24 В позволяет использовать адаптеры в легковых и грузовых автомобилях без сторонних переходников. Новинки с модельными номерами RM-4221 и RM-4124 отличаются высоким зарядным током и подходят для использования в разных типах транспорта.Стоимость новинок составит 209 рублей.