Новый 24-дюймовый iMac оценен от 1300 долларов

Компания Apple представила новый 24-дюймовый моноблочный компьютер iMac на фирменном процессоре M3. По данным производителя, новый iMac в 2 раза производительнее предыдущего поколения, которое построено на M1.

Apple M3 характеризуется 8-ядерным процессором, 8/10-ядерной графикой, 3-нм техпроцессом и 92 миллиардами транзисторов. Компьютер также оснащается 24 ГБ унифицированной памяти LPDDR5, 24-дюймовым экраном Retina 4,5K со светодиодной подсветкой и максимальной яркостью 500 нит, HD-камерой FaceTime 1080p, шестью динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой DisplayPort, портами Thunderbolt 3 и USB 3.1 Gen 2, 3,5-мм аудиогнездом, портом Gigabit Ethernet и двумя разъемами USB 3. Новый iMac появится в продаже 7 ноября по цене от 1300 и от 1500 долларов за версии с 8- и 10-ядерным GPU соответственно.