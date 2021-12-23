Новый 27-дюймовый Apple iMac не получит экран MiniLED

Сетевые источники сообщают о том, что компания Apple уже начала отгрузку маленьких партий нового Apple iMac с 27-дюймовым экраном. Благодаря этому стало известно, что новинка получила обычный дисплей, а не MiniLED, как считалось ранее. При этом производитель увеличил количество светодиодов подсветки в экране на 30-40% больше, чем в предыдущих моделях. Это позволило серьезно увеличить максимальную яркость. Старт продаж компьютера ожидается весной 2022 года. Напомним, что производством панелей для компьютеров и ноутбуков Apple сейчас занимается тайваньская компания Radiant Opto-Electronics.

Комментарии и отзывы Apple iMac
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