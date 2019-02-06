Новый 4К монитор LG 32UL750-W

LG представила новый монитор среднего класса в Японии, который предлагает разрешение 4K, широкие углы обзора, очень хороший коэффициент контрастности и даже встроенный USB-концентратор за 705 долларов.

Дисплей LG 32UL750-W с диагональю 31,5 дюйма также оснащен портом USB-C, поэтому его можно легко подключить к MacBook, настольным компьютерам Mac и даже к новому iPad Pro. Ожидается, что LG скоро выпустит его на других рынках по аналогичной цене. Экран имеет разрешение 3840 × 2160 пикселей, типичную яркость 400 нит и пиковую яркость 600 нит, контрастность 3000:1, углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, частоту обновления 60 Гц с FreeSync и время отклика 4 мс. LG утверждает, что может производить 1,07 миллиарда цветов и поставляется с заводской калибровкой. В дополнение к уже упомянутому AMD FreeSync монитор также поддерживает ряд функций, ориентированных для геймеров, включая LG Black Stabilizer и Dynamic Action Sync. Что касается подключения, монитор LG 32UL750-W предлагает пару портов HDMI 2.0b и вход DisplayPort 1.2 в дополнение к одиночному разъему USB Type-C.