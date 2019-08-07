Новый 5G-смартфон Xiaomi

Смартфон с поддержкой 5G-сетей, скорее всего, получит флагманский процессор Snapdragon 855 Plus и модем Snapdragon X50. Такой моделью может стать либо Mi Mix 3s, либо Mi Mix 4, либо Mi 9 Pro, причём инсайдеры склоняются именно к последнему варианту.В социальной сети Weibo Ван Тен Томас попросил фанатов бренда «проявить немного терпения», а заодно подчеркнул, что на текущий момент стоимость нового смартфона с поддержкой 5G всё ещё завышена. Похоже, что топ-менеджер Xiaomi готовит покупателей к не самой бюджетной цене устройства.Интерес к новинке руководство компании решило подогреть ещё задолго до анонса. Об устройстве в очередной раз напомнил директор по новым продуктам Xiaomi и призвал поклонников компании «немного подождать».