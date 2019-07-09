Новый Doogee S90 Pro

Смартфон сертифицирован по стандарту IP68/IP69K. По заверениям производителя, он способен выдержать погружение в воду на глубину 1,5 метра длительностью около 2 недель. Корпус аппарата усилен для защиты от падений и ударов. От обычного Doogee S90 новинку можно отличить по оранжевым вставкам спереди и сзади.В Doogee S90 Pro установлен аккумулятор большей ёмкости, чем в младшей версии — 5080 мАч. Дополнительно предусмотрена быстрая проводная зарядка мощностью 24 Вт и беспроводная на 10 Вт. Также время автономной работы смартфона продлевает функция «Адаптивная батарея» в Android 9 Pie, использующая машинное обучение для анализа привычек пользователя и оптимизации работы гаджета. Стоит отметить и наличие NFC-модуля с поддержкой бесконтактной оплаты покупок через Google Pay.Doogee S90 Pro оснащён 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD + и вырезом под фронтальную камеру и разговорный динамик. На смену MediaTek Helio P60 из обычной S90 пришел более мощный чипсет Helio P70, благодаря чему производительность выросла на 13%. 6 ГБ оперативной памяти хватает для комфортного использования смартфона, а встроенный накопитель на 128 ГБ вмещает большое количество фото, видео, музыки и установленных приложений. О стоимости новинки пока неизвестно.