Новый Huawei Y7 (2019)

Huawei собирается выпустить переиздание преемника бюджетного смартфона Y7 (2018).

Согласно новым просочившимся изображениям, появившимся в Интернете, смартфон начального уровня Huawei Y7 (2019) будет иметь небольшой вырез на 6.2 дюймовом экране и две задние камеры с улучшенными функциями AI. На верхней части расположится 16-мегапиксельная селфи-камера, а также динамик и разные датчики.Huawei Y7 (2019) будет работать на чипсете Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Объем предлагаемого хранилища составит 32 ГБ, который можно расширить с помощью microSD.

Устройство будет питаться от массивной батареи емкостью 4000 мАч, но не будет поддерживать быструю зарядку. Предположительная цена Huawei Y7 (2019) составит 150 евро.