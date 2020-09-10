Новый Huawei Y9a получил экран без выемки и квадро камеру

Компания Huawei недавно добавила свой новый смартфон Y9a на глобальный веб-сайт.

Характеристики Huawei Y9a

6,63-дюймовый ЖК-дисплей FHD + (2400 x 1080 пикселей) IPS

Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G80 (2 x Cortex-A75 + 6 x Cortex-A55)

Графический процессор Mali-G52 MC2

8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM

Задняя камера с четырьмя объективами: 64MP, f/1.8 основная + 8MP, f/2.4 сверхширокая + 2MP

глубина + 2MP макро

Всплывающая селфи-камера 16MP, f/2.2

Аккумулятор на 4300 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge 40 Вт

Двухдиапазонный 802.11ac, Bluetooth 5.1

Порт USB-C (скорость USB 2.0), разъем для наушников 3,5 мм

EMUI 10.1 (на базе Android 10)

Доступен в серебристом, розовом и черном цвете

У компании Huawei много телефонов серии Y, и не все из них поступят в продажу в Россию.