Новый Meizu M9 Note

Компания Meizu представит новый смартфон Meizu M9 Note, который появится в середине февраля.

Он будет оснащен основной двойной камерой, а основным датчиком будет Samsung GM1 48 Мп. Это большой 1/2 "сенсор с пикселями 0,8 мкм. Основатель Meizu Хуан Чжан подтвердил эту информацию, добавив, что M9 Note будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 675. Он основан на 11-нм процессе, используя ядра процессора Kryo 460 и графический процессор Adreno 612. Meizu M9 Note также будет иметь батарею емкостью 4000 мАч. Стоимость смартфона будет составлять 147 долларов.