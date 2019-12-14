Новый Moto G8 Power с аккумулятором на 5000 мАч

2019-12-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Moto G8 Power; [86]
Компания одrola готовит к выходу ещё одну модель из линейки G8.

Новый смартфон заметили в базе данных американского сертификационного агентства FCC с номером модели XT2041-4. Судя этой базе смартфон получит официальное имя Moto G8 Power, так как смартфон получит большой аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч.

По слухам простор интернета, смартфон еще оснастят 6.2 дюймовым IPS экраном.

Ещё внутри новинки установят процессор Qualcomm Snapdragon 665 и выйдет смартфон уже с предустановленной OC Andorid 10. Представить должны смартфон в начале 2020 года.

Комментарии и отзывы Moto G8 Power
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