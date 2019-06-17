Новый Motorola P40 и его характеристика

Экранная панель имеет размер диагонали 6,2 дюйма. За электропитание отвечает батарея на 4132 мАч. На тыльной стороне корпуса располагается сканер отпечатков пальцев.Согласно последней информации, электронная начинка основана на мобильном чипсете Exynos 9610. Что касается конфигурации памяти, то тут возможно три варианта: 3 ГБ «оперативки» и встроенный флэш модуль на 32 ГБ; 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэша; 4 ГБ ОЗУ и флэш-массив на 128 ГБ.При создании снимков камера будет активно взаимодействовать со встроенным движком искусственного интеллекта. Заслуживает внимания и тыльная камера, которая включает в себя два блока оптики: основной сенсор на 48 МП и дополнительный модуль на 5 МП.Данная модель станет первым смартфоном бренда, получившим дисплей с вырезом для лицевой камеры. При этом селфи-камера вооружена датчиком изображения на 12 МП и объективом с диафрагмой F/1.8.О стоимости новинки пока неизвестно. .