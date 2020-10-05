Новый OPPO A73 получит квадрокамеру и AMOLED-дисплей

Сетевые инсайдеры раздобыли некоторые подробности о смартфоне среднего уровня OPPO A73, который еще не был представлен официально. Аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, подэкранный дактилоскоп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4015 мАч, быструю зарядку VOOC Flash Charge 4.0 на 30 Вт, корпус толщиной всего 7,45 мм и массой 163 г, а также предустановленную ColorOS 7.2 на базе Android 10.

Комментарии и отзывы OPPO A73
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