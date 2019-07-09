Новый OPPO Reno выглядит привлекательно

На просторах китайского сайта, который занимается регулированием выпуска смартфонов на территории Китая, появилась весьма интересная информация о смартфоне OPPO Reno. У него, если верить изображениям, будет весьма привлекательная камера, которая умеет выезжать из корпуса и предоставлять пользователю полностью нетронутый корпус с полноценным дисплеем без вырезов. Конечно, на рынке уже есть смартфон OPPO Reno с аналогичной механикой, но, видимо, производитель планирует в ближайшем будущем выпустить еще и новую модель в более строгом дизайне. Пока что это лишь слухи и на деле никакого анонса в ближайшем будущем не готовится. Но, мы будем следить за новостями и обязательно расскажем вам что-то интересное, если появится информация.