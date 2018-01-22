Новый OUKITEL K6

Компания OUKITEL, выпуститла новый , стильный и современный аппарат. Среди других плюсов K6 стоит отметить систему из четырех камер: 21+8 Мп сзади и 13+8 Мп спереди. Такая конфигурация позволяет не только снимать качественные фото на основную камеру, но и создавать красивые селфи.K6 оснащается новейшим восьмиядерным процессором MediaTek Helio P23, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища, которые можно увеличить до 128 благодаря поддержке карт памяти. Что касается аккумулятора, то его емкость составила 6300 мАч, а благодаря наличию пятивольтового адаптера зарядка смартфона занимает очень мало времени. Стоимость K6 составляет 269,99 доллара.