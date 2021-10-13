Новый Oppo K9s с большим экраном и частотой обновления 120 Гц

Oppo K9 и K9 Pro собираются приветствовать нового члена серии, получившего название Oppo K9s. Изображения и спецификации телефона просочились по всему интернету, а также появились на сайте JD.com. Телефон имеет схожий дизайн с K9 Pro и идентичные камеры, но менее мощный чипсет и экран типа LCD, а не AMOLED.

Oppo K9s построен на основе 6,59-дюймового ЖК-дисплея с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку, он выполняет функцию клавиши включения. На задней панели K9s есть основная камера на 64 МП, сверхширокая камера на 8 МП и дополнительный датчик на 2 МП. Селфи-камера оснащена сенсором на 16 МП. Телефон работает на чипсете Snapdragon 778G, в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти. Внутри находится аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 30 Вт VOOC 4.0.

Комментарии и отзывы Oppo K9s
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