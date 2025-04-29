Новый Qualcomm Snapdragon 8 Elite выпустят в сентябре 2025 года

Стоит напомнить, что компания Qualcomm официально представила свой флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite в октябре прошлого года, и логично было бы ожидать, что его преемник, условно называемый Elite 2, появится в октябре этого года. Однако, по слухам из Китая, компания готовит анонс новинки уже в конце сентября текущего года, что немного странно, но на самом деле на то есть вполне понятные причины. А уже в октябре первые смартфоны на базе нового чипа могут поступить в продажу — по крайней мере на китайском рынке. Это напрямую связано с желанием производителя обойти главного конкурента, ведь если выпустить процессор на рынок раньше, то фанаты флагманов, которые хотят самое новое железо, купят смартфоны на свежем чипе и не станут ждать релиза конкурента в лице MediaTek.

Кроме того, у компании на самом деле море козырей в рукаве — ранее в сеть утекли результаты предполагаемого процессора Elite 2 в бенчмарке AnTuTu, и они указывают на заметный прирост производительности по сравнению с первым поколением. По слухам, графика станет мощнее на 30%, а производительность центрального процессора и вовсе вырастет на 25%. Такое ускоренное появление чипа выглядит как стратегический шаг — он позволит Android-производителям выйти на рынок одновременно с новыми iPhone 17, которые тоже ожидаются в сентябре. Кроме того, ранний релиз может помочь брендам на Android активнее конкурировать в праздничный сезон продаж в конце года, что положительно сказывается на прибыли.