Новый Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей

Представители Redmi India опубликовали опрос, в котором поклонников просят выбрать один из двух вариантов апгрейда, которые они хотели бы видеть на смартфоне серии Redmi Note 10. Варианты включают частоту обновления 120 Гц и AMOLED-дисплей. Этот опрос может быть намеком на то, что серия Redmi Note 10 может обзавестись моделью с AMOLED-дисплеем. Как видно на скриншоте опроса, около 88 процентов людей заинтересованы увидеть телефон серии Redmi Note 10 с AMOLED-дисплеем. Недавняя утечка показала, что серия Redmi Note 10 для Индии будет включать до четырех телефонов, таких как Redmi Note 10 4G, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G и Note 10 Pro 5G. По крайней мере, один из этих телефонов может быть оснащен экраном AMOLED. Правда, когда случится релиз новинки не совсем понятно.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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