Новый Redmi Note 10S получит SoC Helio G95

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi выпустит в Индии смартфон Redmi Note 11 SE. При этом, новый Redmi Note 11 SE будет отличаться от уже выпущенной в Китае модели с таким же названием. Новинка получит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G95, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также основную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Все это напоминает характеристики смартфона Redmi Note 10S. По словам источника, в некоторых странах аппарат выйдет под наименованием Poco M5s.