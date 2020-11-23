Новый Redmi Note 9 уже доступен для предзаказа

Китайская торговая сеть JD.com начала принимать предварительные заказы на смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, официальный анонс которых состоится уже 26 ноября. В международную продажу новинки должны выйти как Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 9 прочат 6,53-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, тыльную квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп, восьмиядерную платформу Dimensity 800U, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов.