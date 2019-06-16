Новый широкоформатный монитор ASUS VP348QGL получил соотношение сторон 21:9

Компания ASUS показала широкоформатный монитор VP348QGL с диагональю 34 дюйма и соотношением сторон 21:9. Новинка адресована поклонникам компьютерных игр. Разрешение устройства составляет 3440 на 1440 пикселей. Частота обновления — 75 Гц, а время отклика равно 4 мс. В мониторе реализована технология Adaptive-Sync/FreeSync, способствующая повышению плавности игрового процесса. Предусмотрены два интерфейса HDMI 2.0, разъём DisplayPort 1.2 и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Подставка позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворота дисплея.