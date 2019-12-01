Новый Sony Xperia Compact получит экран на 5,5-дюйма

Японское издание SumahoInfo сообщило о том, что компания Sony собирается возродить компактную линейку смартфонов Xperia Compact. Утверждается, что новинка покажет лучшее соотношение площади дисплея и передней панели по сравнению с Xperia XZ1 Compact и Xperia XZ2 Compact. Аппарат получит вытянутый экран с соотношение сторон 21: 9, как у флагманов Xperia 1 и Xperia 5. Если быть точнее, нас ждет 5,5-дюймовый дисплей с размерами 128:55 мм при общих габаритах 138:60 мм. По словам источника, эргономика новинки будет на уровне iPhone 5S и iPhone SE, ширина которых равна 59 мм. При этом новый Xperia Compact получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 665.