Новый Vivo Y100 получит тонкий корпус и АКБ на 5000 мАч

Компания Vivo раскрыла некоторые характеристики китайского смартфона Y100, который будет отличаться от выпущенной ранее в Индии одноименной модели. Итак, аппарат оснастят 64-Мп основной камерой с главным модулем с оптической стабилизацией изображения, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,49 мм и массой 181 грамм, изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти в топовой версии.

Выпущенная этой весной индийская модель получила платформу MediaTek Dimensity 900, фронтальную камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру на 64и Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт.