Новый Xiaomi Black Shark получит дисплей Full HD+

В базе Google Play Console обнаружились сведения о следующем геймерском смартфоне компании Xiaomi, который выйдет под названием Black Shark 4 или Black Shark 5. Сообщается, что аппарат получит дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления минимум 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии, предустановленную операционную систему Android 11, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для мобильных сетей пятого поколения. Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 4500 мАч и поддержке быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Презентация смартфона ожидается в марте.

Комментарии и отзывы Xiaomi Black Shark 4
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