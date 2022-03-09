Новый Xiaomi Civi получит 120-Гц OLED-экран

Известный достоверными утечками инсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон линейки Xiaomi Civi. Сообщается, что аппарат получит OLED-экран с разрешение 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, производительную платформу Qualcomm Snapdragon 778G Plus, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения на 64 Мп, предустановленную фирменную оболочку MIUI 13 на основе ОС Android 12 и поддержку быстрой проводной 55-Вт зарядки. Официальный релиз ожидается в этом или следующем месяце.