Новый аппарат Xiaomi

2018-12-02, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Mi 8 Explorer Edition; [151]
Компания Xiaomi выпустила качественный смартфон по своей характеристики. Экран новинки, изготовленный по технологии Super AMOLED, имеет разрешение 2248 х 1080 пикселей, размер диагонали составляет 6,2 дюйма. Лицевая камера имеет на вооружении оптический сенсор на 20 МП. Конструкция тыльной камеры состоит из двух модулей, оба имеют разрешение 12 МП.Новый аппарат Xiaomi изготовлен на основе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845. В набор памяти входит флэш-массив на 128 ГБ и 6 ГБ/8 ГБ «оперативки». Рабочей средой для программного обеспечения выступает Android 8.1 Oreo и свежая графическая надстройка MIUI 10.Оснащение новинки включает батарею на 3000 мАч, симметричный порт USB-C и NFC-чип для бесконтактных платежей.Стоимость смартфона составит 39999 тысяч рублей.


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