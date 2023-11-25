Новый баг в iOS 17 блокирует экран смартфонов iPhone

В сентябре текущего года компания Apple выпустила операционную систему iOS 17 для всех совместимых моделей iPhone. Изначально операционная система была буквально переполнена ошибками — пользователи жаловались на проблемы с подключением к сотовой сети и постоянные зависания интерфейса. Почти через два месяца компания выпустила различные обновления, исправляющие указанные выше проблемы. Но теперь пользователи обнаружили другую проблему — они заметили, что странная ошибка в iOS 17 делает экран полностью неработоспособным. То есть дисплей просто перестаёт реагировать на действия пользователя. В данном случае iPhone не реагирует на касания, и нажатие кнопок переключения уровня громкости или блокировки дисплея тоже не имеет никакого эффекта на смартфон.

Проблем подобного характера на просторах интернета уже предостаточно — многие пользователи жалуются на то, что их смартфоны перестают реагировать на нажатия по очень странной причине и никто толком не может отследить причину, по которой это происходит. Естественно, если пользователь хочет избежать этой проблемы, ему нужно не устанавливать новую версию операционной системы, но что делать тем, что купил iPhone 15 — на нём уже установлена iOS 17 и после выхода патча со смартфоном может случиться беда в любой момент. И одно дело если вас застало это дома — а если смартфон зависнет в процессе поездки по городу или перед кассой при оплате товаров? Ситуация будет явно не из приятных, согласитесь.