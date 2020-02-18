Новый бюджетный смартфон Moto G8 Power Lite получит большую батарею

Напомним, что смартфон Moto G8 Power не смогли полностью представить из-за отмены MWC 2020. Недавно стало известно, что новинка прописалась на американском сайте компании под наименованием Moto G Power. Она должна получить хорошую однокристальную систему Snapdragon 665, а также емкую батарею на 5000 мАч. Оценен данный гаджет был в $250. Но для тех, кто захочет подобное устройство, но за более меньшие деньги, американская компании создает Moto G8 Power Lite, который получит большую батарею, более бюджетную платформу, а также дисплей с HD+ разрешением. Выход недорогого смартфона ожидается в следующем месяце.