Новый бюджетный смартфон Moto G8 Power Lite получит большую батарею

2020-02-18, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Moto G8 Power Lite; [90]
Напомним, что смартфон Moto G8 Power не смогли полностью представить из-за отмены MWC 2020. Недавно стало известно, что новинка прописалась на американском сайте компании под наименованием Moto G Power. Она должна получить хорошую однокристальную систему Snapdragon 665, а также емкую батарею на 5000 мАч. Оценен данный гаджет был в $250. Но для тех, кто захочет подобное устройство, но за более меньшие деньги, американская компании создает Moto G8 Power Lite, который получит большую батарею, более бюджетную платформу, а также дисплей с HD+ разрешением. Выход недорогого смартфона ожидается в следующем месяце.


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