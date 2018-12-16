Новый бюджетник K9S и его характеристика

2018-12-16, Автор - Мария Шмелева; Продукт - K9S; [125]
Компания LG выпустила недорогую новинку. На современных бюджетниках используется идентификация пользователя по лицу, реализованная с помощью фронтальной камеры. В новинке от LG такой возможности нет. За разблокировку отвечает дактилоскопический сканер, расположенный на тыльной стороне.Обе камеры одинарные. Селфи-камера обладает разрешением 5 МП. Тыльная камера получила оптику на 8 МП. Батарея имеет емкость 2500 мАч. Программным интерфейсом служит версия Android под номером 7.1.2.Технические данные смартфона соответствуют бюджетному уровню. Размер дисплея (разрешение HD) составит всего 5 дюймов. В основу электронной схемы положен чипсет Snapdragon 210. Невелик и набор памяти: 2 ГБ «оперативки» и флэш-модуль на 16 ГБ.Модель K9S получит стандартный дизайн. В ней не будет крайне узких рамок и модного выреза. Внешний вид отсылает нас к дизайну смартфонов, которые продавались два-три года назад.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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