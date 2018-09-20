Новый бюджетник компании Huawei под брендом Honor

Предусмотрено 4 Гб ОЗУ, а также флэш-накопитель на 64 Гб (+ поддержка microSD-карт), двойная тыльная камера (13 + 2 Мп), модем LTE, обеспечивающий передачу данных со скоростью передачи до 300 Мбит/с, аккумулятор на 3900 мА/ч, дактилоскопический сканер.Габариты девайса: 7,98 × 75,94 × 158,72 мм при массе 167,2 грамма. Аппарат базируется на 8-ядерном (до 1,8 Ггц) процессоре Snapdragon 450 архитектуры ARM Cortex-A53 и графике Adreno 506, оборудован 6,26-дюймовым экраном с вырезом в верхней части под 8-мегапиксельную лицевую камеру, разрешение которого – 1520 × 720 точек (HD+). В роли ОС – Android 8.1.0 Oreo. О стоимости смартфона пока неизвестно.