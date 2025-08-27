Новый дизайн iPhone 17 появится и у других брендов

Уже в следующем месяце Apple представит линейку iPhone 17. Наибольшие изменения в дизайне ждут «Pro»-модели — на их тыльной панели появится крупный выступ, который займёт не только область камеры, но и значительную часть корпуса. Интересно, что похожий подход собирается применить и Samsung в Galaxy S26 Ultra. Причина проста — грядущий флагман южнокорейской компании получит долгожданное обновление камер, и без крупного блока обойтись просто невозможно, если не делать отдельные «гигантские» модули. Можно понять, почему Samsung так осторожно относится к аппаратным апгрейдам в камерах — новые сенсоры дорогие, и из-за них падает маржинальность устройств. Поэтому компания долгое время делала ставку на улучшение качества фото и видео за счёт софта и алгоритмов. Но в какой-то момент без аппаратных новшеств уже не обойтись.

По данным Newsis, чем больше становятся сенсоры, тем заметнее приходится увеличивать модуль камеры. Apple решила «маскировать» это, сделав выступ максимально крупным, чтобы он гармонично вписывался в дизайн. Если Samsung действительно последует по этому пути, Galaxy S26 Ultra может получить серьёзный апгрейд фотосистемы — вплоть до целого «острова» камер с набором сенсоров для максимально универсального использования. С другой стороны, назвать новый дизайн смартфонов Apple удачным довольно тяжело, так что далеко не всем понравятся эти нововведения и тот факт, что многие крупные компании будут повторять за Apple.
