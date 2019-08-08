Новый двухэкранный флагман Z20 от Nubia

Китайская компания Nubia представила совершенно новое устройство с технологией двойного экрана - Z20.

Nubia Z20 может похвастаться 6,42-дюймовым Full HD + дисплеем без рамки и полнофункциональным 5,1-дюймовым задним дисплеем меньшего размера. Что интересно, вы сможете настроить эти экраны для работы независимо друг от друга, чтобы вы могли переключаться между играми, сообщениями, приложениями и многим другим.

Z20 довольно мощный благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 855 Plus, в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Также смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой до 27 Вт.

Еще одним преимуществом Z20 является трехместная камера, которая имеет 48 МП основную камеру с OIS, 16 МП сверхширокоугольную камеру и 8 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Камера предлагает 1920 кадров в секунду супер медленное движение и HDR10 10-битную запись видео, наряду с продвинутым Pro Mode и модернизированным Super Night Mode.