Новый фаблет iPhone

Компания Apple, решила удивить в первой половине 2018 года, сразу двумя новыми смартфонами. В верхней части экранов новинок будет присутствовать вырез, в котором разместятся камера и датчики (подобное имеется у флагмана iPhone X).Купертиновцы готовят к выпуску два iPhone с экранами OLED на базе органических светодиодов: один с 5.8-дюймовым, второй с 6.5-дюймовым (плотность пикселей соответственно составит 458 и 480–500 PPI).Очередному iPhone начального уровня достанется 6,1-дюймовый экран LCD (18:9), разрешение которого составит 2160 × 1080 точек (формат FHD+).О стоимости пока не известно.