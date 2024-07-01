Новый флагман Nubia получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen 3

Компания Nubia объявила, что уже в этом месяце будет представлен новый смартфон линейки Z. Предполагается, что аппарат получит название Nubia Z70 Ultra или Z60S Ultra. Главной особенностью грядущей новинки станет разогнанная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой до 3,4 ГГц. Ранее стало известно, что тот же процессор получат смартфоны Red Magic 9S Pro.

Весной этого года был выпущен смартфон Nubia Z60 Ultra, которые оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли (IP68), а также рамкой из аэрокосмического металлического сплава.