Новый флагман OnePlus будет поддерживать беспроводную зарядку

В социальных сетях, гуляет слух, о том что новый флагман компаний OnePlus будет наконец-то поддерживать беспроводную зарядку.

И должен ее получить следующий смартфон под названием OnePlus 8 Pro. По слухам, разработчики компании OnePlus уже тестируют технологию беспроводной зарядки.

Также OnePlus 8 Pro приписывают 120-герцовый QHD+ OLED-дисплей с диагональю 6.7 дюймов, новый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения, 8/12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью более 4100 мАч. Основная камеру получит четыре модуля и главным сенсором Sony IMX686 на 60 Мп.