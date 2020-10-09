Новый флагман Realme получит Snapdragon 875 и 125-Вт зарядку

Недавно компания Realme выпустила в Европе мощный смартфон Realme 7 Pro, но в сети уже появились слухи о новой модели этой линейки. По словам источника, нас ждет самый настоящий флагман на базе еще не представленного топового процессора Snapdragon 875 от Qualcomm. Также устройству прочат дисплей с высокой частотой обновления и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 125 Вт.

Что до Realme 7 Pro, то он оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2, подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп, чипсетом Snapdragon 720G, стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт.