Новый флагман Xiaomi снимает лучше iPhone

Буквально вчера компания Xiaomi показала свой новый флагманский смартфон, который оказался довольно привлекательным решением по множеству параметров. Там и железо мощное, и дизайн корпуса интересный, и дисплей на всю площадь лицевой панели, все как надо. Сегодня же в сети опубликовали информацию о качестве камеры от ресурса DxOMark, которая тоже воодушевляет — камера снимает даже лучше, чем новый iPhone. Конечно, доверять или не доверять этой информации дело лично каждого, ведь в сети уже не раз публиковали разнообразные скандалы и все в таком духе, в которых обвиняли данный сервис в обмане и подкупе. Но, качество фото на новом смартфоне действительно достойное — большей части аудитории оно подойдет как в плане фото, так и в плане видео. Используется современный крутой датчик изображения.