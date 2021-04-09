Новый флагман ZTE оказался слишком дорогим

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания ZTE планирует выпустить свой флагманский смартфон с продвинутой системой камер. А сегодня оказалось, что данный смартфон будет достаточно дорогим, так как продавать его будут примерно за 1200 долларов. Это достаточно высокая цена для китайского флагмана, так как за эти деньги можно купить топовые гаджеты от более известных компаний, которые обладают гораздо более высоким уровнем доверия от потенциальных покупателей. Что говорить, если новый флагман компании Apple можно приобрести на 500 долларов дешевле, чем устройство от китайского производителя ZTE. Довольно странное решение со стороны производителя выпускать гаджет по столь высокой стоимости.

Комментарии и отзывы ZTE Axon 30 Ultra
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