Новый флагман iPhone XI

Конструкция тыльной камеры у нового поколения iPhone, куда войдут модели iPhone XI и iPhone XI Max, выглядит весьма необычно – в форме квадрата. Фанаты Apple восприняли конструкцию из трех модулей и вспышки неоднозначно. Многие настроены критично, другие сомневаются в достоверности изображения. Стоит, однако, напомнить, что инсайдер Бен Гескин выложил в Сеть первый достоверный рендер iPhone X, вызвав целую волну горячих дискуссий.Тыльная панель нового продукта под названием iPhone XI претерпит значительные изменения. Во всяком случае, отличий с дизайном предшественника iPhone XS будет гораздо больше, чем было между iPhone X и iPhone XS.О стоимости новинки пока неизвестно.