Новый гаджет Pocophone F1

Установлена главная камера с модулями 12 МП и 5 МП. Камера для селфи и видеозвонков имеет фотовспышку и сенсор на 20 МП. Реализована поддержка двух SIM-карт.Экран имеет диагональ 6,18 дюйма и обеспечивает разрешение 2246 x 1080 пикселей. Продукт интересен своей высокой производительностью при относительно низкой стоимости. Фактически это самый дешевый смартфон, собранный на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 845.Дактилоскопический сканер помещен на тыльной стороне девайса. Базовая модель, в которой установлено 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэша.О стоимости смартфона пока неизвестно. пока неизвестно.