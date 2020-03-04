Новый iPad Mini получит дисплей mini-LED

Известный своими прогнозами аналитик Мин-Чи Куо сообщил о том, что в ближайшие два года компания Apple представит шесть устройств с экранами нового типа mini-LED. Среди них будут новые компьютеры Mac и планшеты iPad. Технология mini-LED может похвастаться наличием в подсветке светодиодов меньшего размера, что дает в итоге более высокую контрастность, яркость и глубокий чёрный цвет. Предполагается, что iPad mini с новой панелью выйдет уже во второй половине этого года. Также новые дисплеи получат 12,9-дюймовый iPad Pro нового поколения, базовый 10-дюймовый планшет iPad, 16-дюймовый MacBook Pro и еще не представленный MacBook Pro с 14-дюймовым дисплеем.