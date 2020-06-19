Новый iPhone 12 выйдет в пяти вариантах

Какое-то время назад мы говорили о том, что компания Apple сделала упор на нескольких вариантах своего смартфона iPhone 12, чтобы привлечь большую аудиторию. Однако оказалось, что инсайдеры немного промахнулись, а iPhone 12 на самом деле будет выпущен не в девяти вариантах, а лишь в пяти. Отличаться смартфоны будут по диагонали дисплея, мощности процессора и системе камер. Самый мощный вариант будет очень и очень дорогим удовольствием, так что позволить его себе смогут только самые заядлые фанаты компании Apple. С другой стороны, ранее смартфоны Apple тоже стоили довольно дорого и при этом их покупали как горячие пирожки. В этом нет никакой проблемы и если вы хотите именно топовый гаджет, то стоит подождать релиза iPhone 12.